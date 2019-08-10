“بريميرلبغ”.. مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بخماسية في شباك ويستهام

عاد نادي مانشستر سيتي بنتيجة الفوز، اليوم السبت، من أرض مضيفه ويستهام يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن الفريق الضيف من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد أحرزه المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة 25، وبعد 5 دقائق على بداية الجولة الثانية، ضاعف رحيم ستيرلينغ النتيجة لفريقه، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويوقع الهدف الثالث في حدود الدقيقة 75، ثم سجل الأرجنتيني أغوير رابع الأهداف في الدقيقة 86 من علامة الجزاء، ليعود ستيرلينغ ويختتم خماسية السيتي في الوقت البديل للمباراة، محرزا بذلك “هاتريك”.

ومكن هذا الفوز بطل الموسم الماضي من اعتلاء صدارة الترتيب، برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول الفائز أمس الجمعة، على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.