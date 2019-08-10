بعد طنجة…جماعة تطوان تحدد شروطا لشي رؤوس أضاحي العيد-وثيقة

أصدرت جماعة تطوان، أول أمس الخميس، قرارا تمنع فيه شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات خارج الأماكن المحددة رسميا لذلك.

وبحسب قرار الجماعة، فإن عملية شي رؤوس أضاحي العيد ستتم حصرا داخل النقط المحددة من طرف الجماعة والتي تتوفر فيها شروط المحافظة على النظافة والسلامة والصحة العمومية، إذ على الراغبين في الاستفادة من هذه العملية، الحصول على إذن مسبق.

وأوضحت الجماعة أن قرارها يعتبر ساري المفعول ابتداء من 8 غشت الجاري، إذ يُعهد إلى السلطة المحلية، ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة بتنفيذه في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها قانونا.

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وكانت جماعة طنجة هي الأخرى قد أصدرت هذا الأسبوع قرارا مماثلا تمنع فيه شي الرؤوس في شوارع وأزقة المدينة، قبل أن تعدل عليه بعد الضجة التي أحدثها المنع، حيث قامت بإصدار قرار ثاني يجيز فيه شي الرؤوس بشروط محددة أهمها الحصول على ترخيص استثنائي من الجماعة.