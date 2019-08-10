بعدما ظهر بشريط فيديو.. شرطة البيضاء توقف سارق هواتف بالخطف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 9 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف كانت موضوع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، مع مقطع الفيديو المنشور، الذي أظهر المشتبه فيه الرئيسي يقوم بسرقة هاتف نقال بالخطف من زبون داخل إحدى المحلات التجارية بحي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما لازال البحث متواصلا من أجل توقيف المشارك الثاني بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.