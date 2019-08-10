الجزائر تعتقل الصحافي المغربي أحمد بنشمسي

اعتقلت السلطات الأمنية بالجزائر، أمس الجمعة، أحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

ونقلت صحيفة “الوطن” الجزائرية بنسختها الناطقة بالفرنسية، أن اعتقال بنشمسي، الصحافي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، تم أثناء احتجاجات “الحراك” بالعاصمة الجزائرية.

وذكر ذات المصدر، نقلاً عن محاميه أنه لا يعرف لحد الآن هل سيتم إطلاق سراحه أم أنه سيبقى رهن الإعتقال لمدة 48 ساعة، فيما لم يصدر أي بيان لحد الآن عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي يشتغل لديها.

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وأشارت ذات المصادر إلى أن بنشمسي المدير السابق لمجلة “تيل كيل” و“نيشان”، يعتقد أنه شخص غير مرغوب فيه بالجزائر، كما هو الحال بالمغرب.

وأكد أصدقاء بنشمسي واقعة اعتقاله، معربين عن تضامنهم المطلق معه.