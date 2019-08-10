مواطنون يطلبون من رؤساء الجماعات “الترخيص” لهم بالسير على الرصيف- وثيقة

في خطوة احتجاجية مثيرة، وجه مواطنان، بكل من مدينتي الخميسات وأوطاط الحاج، رسائل إلى رؤساء جماعتيهما يطالبان فيها بالترخيص لهما بالسير على الرصيف، وذلك تعبيرا عن رفضهما لتوسع احتلال الملك العام، واستيلاء المحلات التجارية وأصحاب المقاهي على الرصيف.

الرسالة الأولى، التي اطلع عليها “اليوم 24″، وجهها الناشط، يوسف بنغانم، إلى رئيس الجمعة الحضرية للخميسات، يطالبه فيها بمنحه ترخيصا للسير على الرصيف، جاء فيها “أطلب منكم وبصفتكم رئيس للمجلس الجماعي لمدينة الخميسات ترخيصا لسير والمشي على الرصيف والملك العمومي، وذلك بعد أن تم تفويت الملك العمومي لغير الراجلين ولما نعانيه أيضا كساكنة ومشاة من اكتضاض واحتلال تام شمل جميع الفضاءات والطرقات والساحات العمومية”.

وأضاف “ما يجعلنا مجبرين على المرور والمشي وسط الشارع واقتسامه مع السيارات والشاحنات والعربات المجرورة، بعد أن غصت الأرصفة بكراسي المقاهي وسلع أرباب المحلات التجارية المحظوظين بمدينة تحولت في السنوات العشر الآخيرة غارقة في الفوضى والتسيب”.

من جهته، أقدم شاب يدعى جمال انكادي على تقديم طلب ترخيص مماثل، بمدينة أوطاط الحاج، في مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة.

وقال انكادي في مراسلته “أطلب منكم وبصفتكم رئيس المجلس الجماعي ترخيصا للسير والمشي على الرصيف والملك العمومي بعد أن تم تفويت الملك العمومي لغير الراجلين، ولما نعانيه أيضا كساكنة ومشاة من اكتضاض واحتلال تام لجميع الفضاءات والطرقات والساحات العمومية”.

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وأضاف أن ذلك “ما يجعلنا مجبرين على المرور والمشي وسط الشارع واقتسامه مع السيارات والشاحنات والعربات المجرورة بعد أن غصت الأرصفة بكراسيي المقاهي وسلع أرباب الملحات التجارية، مما خلق التسيب والفوضى”.

ولقيت الخطوتان ترحيبا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر عدد من المعلقين عن دعمهم لها وأملهم في أن تثير النقاش مجددا حول الموضوع، وتدفع بإنفاذ القانون وتحرير الملك العام حفاظا على سلامة المواطنين، وعلى جمالية شوارع المدن.