مقتل 60 شخصا في انفجار صهريج للوقود بتانزانيا -فيديو

لقى 60 شخصا على الأقل مصرعهم، صباح اليوم السبت، في انفجار صهريج شاحنة محملة بالوقود بالقرب من مدينة موروغورو، التي تبعد حوالي 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا، كما قال قائد الشرطة المحلية.

وأضاف القائد الاقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا: “وقع انفجار قوي أدى الى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالإجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور”.

وقد حصلت هذه الوقائع في حوالى الساعة الثامنة والنصف في بلدة سامسارا، بضواحي موروغورو.

وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالإجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسببب بالانفجار.