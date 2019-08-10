استعدادا لمباراتي الجزائر المؤهلتين لـ”الشان” .. عموتة يستدعي 31 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي

وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 31 لاعبا، من أجل الدخول في تجمع إعدادي مغلق في الفترة الممتدة مابين 14 و20 غشت الجاري، استعدادا للمباراتين اللتين ستجمع المغرب بالجزائر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، التي ستجرى نهائياتها بالكاميرون مطلع السنة القادمة.

وضمت قائمة الأسماء التي استدعاها عموتة للدخول في المعسكر المغلق، كل من أنس الزنيتي، وأحمد رضا التكناوتي، وأيمن ماجيد، ثم عمر بوطيب، ومحمد الناهيري، وعمر النمساوي، وبدر بانون، بالإضافة لسفيان بوفتيني، ومروان هدهودي، واسماعيل المقدم، وعبد الكريم باعدي.

وشملت اللائحة أيضا، سعد لكرو، ومراد كعواش، وتوفيق الصفصافي، ويحيى جبران، والمهدي أوبيلا، ثم وليد الكارتي، ومحمد فرحان، والعربي الناجي، وصلاح الدين السعيدي، واسماعيل الحداد، وزهير المترجي، إضافة لحميد أحداد، وكريم البركاوي، وأيوب الكعبي، ثم سفيان الرحيمي، وبديع أوك، ومحمود بنحليب، ونجيب المعتني، وأيوب ناناح، ونوفل الزرهوني.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة، التي احتضنتها الملاعب المغربية، بداية عام 2018.