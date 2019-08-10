مفاجأة: إيكاردي يقترب من البقاء مع الإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، في طريقه للبقاء مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي بالموسم الكروي الجديد.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإنه يتبقى أسبوعان فقط على انطلاق الموسم الجديد بإيطاليا، ولم يصل إنتر إلى اتفاق مع أي فريق بشأن ضم ماورو إيكاردي.
وأشار الموقع إلى أن سيناريو بقاء إيكاردي مع إنتر ميلان هو الأقرب، ولكنه سيكون بمثابة الصدمة للكثيرين.
وأوضح أن روما كان يريد ضم إيكاردي، ولكنه عرض 30 مليون فقط، بالإضافة إلى بطاقة المهاجم البوسني إيدين دجيكو.
ورفض إنتر ميلان عرض روما، لأنه يقدر إيكاردي بـ75 مليون يورو، وبالتالي طلب 50 مليونًا بالإضافة إلى دجيكو، حيث أن بطاقة الأخير تقدر بـ25 مليون يورو.
أما يوفنتوس يرغب في ضم إيكاردي ولكن الطريقة الوحيدة لإتمام الصفقة هي المبادلة مع مواطنه باولو ديبالا، ولكن إدارة السيدة العجوز غيرت موقفها مؤخرًا بشأن رحيل الجوهرة الأرجنتينية هذا الصيف.
وينضم نابولي إلى قائمة الراغبين في التعاقد مع إيكاردي، ولكن عرضه الوحيد هو دفع 50 مليون يورو مرة واحدة، وهو أقل مما يطلبه إنتر بـ25 مليون يورو.
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