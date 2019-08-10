قتيلان و10 جرحى في تفجير إرهابي خارج مركز تسوق بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة خارج مركز للتسوق شرق ليبيا، بحسب مصدر بمركز بنغازي الطبي.

وقال مراسل "العين الإخبارية" في بنغازي إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط مركز للتسوق بمنطقة الهواري غربي المدينة أدت إلى سقوط ضحايا.

ويأتي العمل الإرهابي بعد ساعات من مطالبات دولية بفرض هدنة إنسانية في ليبيا، والتي رفضت تطبيقها عدة مليشيات تابعة لحكومة السراج.

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وسبق وشهدت منطقة الهواري 3 انفجارات بمنطقة المقابر في 12 من يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة، وتبنى التفجير حينها تنظيم داعش الإرهابي.



وكان يحضر الجنازة عدد من القيادات العسكرية المهمة مثل اللواء المسماري، الذي أكد أنه كان قريبا جدا من موقع التفجيرات، فضلا عن اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة الليبية الحالي الذي نجا من التفجيرات.