ترامب: زعيم كوريا الشمالية اعتذر عن اختبار صواريخ قصيرة المدى

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وألمح ترامب، في تغريدة له، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانج النووي قائلا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيؤول".

وأشار ترامب إلى أن الاختبارات التي يقوم بها كيم ستتوقف عند انتهاء التدريبات أيضا.

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وتابع: "إنني أتطلع إلى رؤية كيم في المستقبل غير البعيد! كوريا الشمالية الخالية من الأسلحة النووية ستؤدي إلى واحدة من أنجح الدول في العالم".

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة على علم بالصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وتراقب الوضع هناك وتتشاور مع حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية‎.

وأطلقت كوريا الشمالية، الإثنين الماضي "مقذوفات غير محددة"، في تجربة هي الثالثة لبيونج يانج خلال أسبوع.

والأربعاء الماضي، اختبرت بيونج يانج النظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون: إن إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، هو "مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".

كما هددت بيونج يانج بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة، واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.