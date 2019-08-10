ترامب: كيم يقول التجارب الصاروخية ستتوقف عندما تنتهي تدريبات واشنطن وسول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغه بأن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده ستتوقف عندما تنتهي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن كيم اشتكى في رسالة من التدريبات التي وصفها بأنها ”سخيفة ومكلفة“ وقال إنه يرغب في لقائه والبدء في ‭‭‬‬‬مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة.