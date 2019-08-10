انت الان تتابع بريطانيا تعلن سبب انقطاع الكهرباء "الكبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مشغلو شبكة الكهرباء البريطانية، السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مليون شخص وتسبب في فوضى في حركة السفر لم يكن نتيجة لهجوم سيبراني.
وأوضح المتحدث باسم شركة "ناشيونال غريد"، دنكان بيرت، أن انقطاع التيار الكهربائي، الجمعة، حدث عندما تعطلت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبا، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء البلاد من أجل الحفاظ على الباقي.
وأضاف أن الشركة "واثقة تماما من عدم وجود عمل تخريبي أو هجوم سيبراني".
وقال بيرت إن فقدان محطتين للطاقة كان "حدثا نادرا جدا" وآخر واقعة مماثلة كانت في عام 2008.
وأصاب انقطاع التيار مناطق واسعة من بريطانيا، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتوقف القطارات التي تعمل بالكهرباء.
وتمت استعادة الكهرباء في غضون 90 دقيقة، لكن العديد من المسافرين علقوا في القطارات لساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن سبب انقطاع الكهرباء "الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.