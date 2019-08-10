“الصحة” اليمنية توجه نداء عاجلاً لإسعاف مصابي عدن

جدة - عمرو شويل عدن - وكالات - الخليج 365

وجهت وزارة الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، نداء عاجلا طالبت فيه بتمكين الطواقم الطبية في مدينة عدن، من الوصول إلى المناطق والأحياء لإسعاف المصابين وإخراج جثث القتلى منها.

وناشدت الوزارة، في بيان صحفي، بالعمل على سرعة توفير المياه النقية والكهرباء وتحسين ظروف الصحة البيئية، وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، والسماح لمن يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر أمانا.

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كما طالبت بتجنب القصف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم استخدامها كمتاريس للعمليات المسلحة.

وأفاد البيان بأن عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى الأحياء التي تشهد مواجهات، إما بالمنع والصد والتقييد أو عدم وجود طرق آمنة، فاقم الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان.

ودعا البيان إلى فتح المستشفيات والمؤسسات الصحية التي أغلقت، وتأمين وصول الإمدادات الطبية إليها.

وطالب بتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من القيام بواجبهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وخاصة الإسعافية منها، وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.