ابو فاعور عن ما نسب اليه بجلسة الحكومة عن الفلسطينيين: موقفنا معروف تجاه القضية الفلسطينية

علق وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ على ما نسب اليه من موقف في ​مجلس الوزراء​، موضحاً أن "موقفنا التاريخي معروف تجاه ​الشعب الفلسطيني​ وقضيته المحقة وحقوقه المدنية في ​لبنان​، وطالما ناضل الحزب وقدم مشاريع واقتراحات قوانين لأجل نيل هذه الحقوق وإنني في مجلس الوزراء ايدت موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في حرصه على ​حقوق الفلسطينيين​ في لبنان وعلى استتباب الأوضاع فيه وإعادة ترتيب وحفظ ​العلاقات اللبنانية الفلسطينية​، ولذلك فقد دعمت موقفه بان يضع مجلس الوزراء يده على الموضوع اليوم ويبدأ العمل بهذا القرار فورا على ان يعلن عنه بوجود وزير العمل لا اكثر ولا اقل".

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