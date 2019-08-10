وفدا من التيار الوطني الحر زار ممثل حماس لبنان وتأكيد على تعزيز التعاون

زار وفد من ​التيار الوطني الحر​ برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في التيار رمزي دسوم، ممثل ​حركة حماس​ في لبنان ​أحمد عبد الهادي​، حيث جرى التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات بين التيار الوطني الحر وحماس وعلى تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وشدد دسوم على "رفض ما تتضمنه صفقة القرن من استهداف للقضية الفلسطينية"، مشيرا الى ان "مشروعي التهجير والتوطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان مرفوض، لأنه يتعارض مع مقدمة ​الدستور اللبناني​ ومع ثوابت الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وأكد دسوم على "ضرورة التعامل مع الفلسطيني في لبنان كلاجئ وليس كأجنبي".