النشرة: توقيف 3 سوريين يسرقون الاسلاك الكهربائية في الدوير الجنوبية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ ان دورية من مخفر ​قوى الامن الداخلي​ في بلدة ​الدوير​ الجنوبية تمكنت من توقيف 3 سوريين كانوا يقومون ب​عملية سرقة​ للاسلاك الكهربائية في احد احياء البلدة.

وفي التفاصيل انه ومع ساعات فجر اليوم شوهد السوريين خ.ي. حمام ( 20 عاما من ادلب)، وا.ف.اسماعيل ( 25 عاما من ادلب) ، و م.ع.المحمد ( 22 عاما من ادلب) يقومون بسرقة اسلاك كهربائية عن الاعمدة في حي القشعمية في بلدة الدوير، وعلى الفور عملت دورية من مخفر الدرك في البلدة على توقيفهم واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.