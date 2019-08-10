المفتي عسيران: لتوحيد الصف وتخطي الازمات التي يعاني منها لبنان

هنأ مفتي صيدا و اقضيتها ​الشيخ محمد عسيران​ ال​لبنان​يين عموما و المسلمين خصوصا بحلول ​عيد الأضحى​ المبارك. ورأى عسيران أن "لبنان يعاني من ازمات مالية و اقتصادية صعبة"، داعيا "جميع السياسين الى توحيد الصف لتخطي هذه الازمات"، معتبرا ان "على جميع السياسيين الترفع عن المهاترات و السير نحو التهدئة و العمل على الجميع اللبنانيين تحت راية الوحدة الوطنية".

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