قوى الأمن: توقيف مواطن يسرق الناس عن طريق تقديم العصر المخدر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلوماتلمكافحة مختلف الجرائم على جميع الاراضي اللبنانية، تبين أنه حصلت في الفترة الأخيرة عدّة ​عمليات سلب​ نفّذها شخص مجهول، طالت عددا من المواطنين غالبيتهم من سائقي "الفانات" وسيارات الأجرة، وذلك عن طريق تقديمه العصير المخدّر لهم. فمنهم جرّاء تناول العصير قد دخلوا في غيبوبة كادت أن تودي بحياتهم، ومنهم من تعرضوا لحوادث مرورية خطرة بسبب تناوله.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة تحرياتها العملانية لتحديد هوية المشتبه به، فتبين لها أنه يتنقّل بين محافظات ​بيروت​ و​جبل لبنان​ و​الشمال​، وتمكنت من تحديد هويته، ويُدعى: و. ج. (مواليد عام 1958، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم تعاطي و​تجارة المخدرات​ والسرقة والاحتيال والتزوير واستعمال المزور".

وأوضحت أنه "بتاريخ 9/ 8/2019، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة للأماكن التي يُحتمل تواجده فيها، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة ​البربير​، أثناء محاولته استدراج أحد المواطنين، وضبطت بحوزته حنجوراً يحتوي على بودرة بيضاء اللون، وجهازا خلويا من دون شريحة، ومبلغا من ​المال​. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأن البودرة ​البيضاء​ هي مواد مخدرة (مطحونة) من نوع "ريفوتريل"، و​الهاتف​ المضبوط بحوزته كان قد سلبه من أحد ضحاياه".

وعممت المديرية بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مركز فرع معلومات بيروت الكائن في ​ثكنة الحلو​ – شارع ​مار الياس​، أو الاتصال على أحد الرقمين 01/705127 أو 01/307728، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.