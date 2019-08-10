المفتي عبدالله جال على الحجاج اللبنانيين في عرفة

جال مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​ على حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفة حيث اطمأن على صحتهم وحسن إداء مناسكهم، وزار عددا من الحملات ال​لبنان​ية، مشيرا إلى "أهمية هذا اليوم حيث يقف الحجاج بين يدي الله تعالى لا يشركون به أحدا"، مضيفا "أن نتوجه إلى الله تعالى بالتوبة والغفران وأن نصلي ونتضرع في هذا الموقف الحساس الذي يستجيب فيه الله الدعاء، أن ندعو لوطننا أن يتجاوز المحن وأن يلهم اهل ​السياسة​ في بلدنا لبنان حسن التصرف والعمل من أجل الوطن والمواطن".

وتوجه عبدالله إلى الأهل في لبنان مطمئنا اياهم على صحة الحجاج اللبنانيين و"أن يغفر للجميع ويتقبل منهم أعمالهم".

يذكر أن اليوم هو يوم الوقوف في عرفة الركن الأساس من أركان أعمال الحج.