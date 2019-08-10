توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموما والعرب والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله سبحانه "أن يعيده على بلدنا وأمتنا بما يحقق تطلعات شعوبها بالتقدم والاستقرار وبما يعيننا في لبنان على مواجهة التحديات والنهوض نحو الأفضل".
هذا ويعتذر الرئيس الحريري عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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