الحريري هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

توجه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ بالتهاني إلى ال​لبنان​يين عموما والعرب والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، سائلا الله سبحانه "أن يعيده على بلدنا وأمتنا بما يحقق تطلعات شعوبها بالتقدم والاستقرار وبما يعيننا في لبنان على مواجهة التحديات والنهوض نحو الأفضل".

هذا ويعتذر الرئيس الحريري عن عدم استقبال المهنئين بالعيد لوجوده خارج لبنان.