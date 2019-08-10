اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى انه "كلما جاء جيل إلى ​الدولة​، ترحّم الناس على الجيل الذي سبقه، ​لبنان​ يتكرّر ولا يتغيّر"، مضيفا:" أمس أيضاً وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في ​مؤتمر​ :"شراء بناية بالتراضي بكلف 97 مليون ​دولار​ إنجاز يرفع الرأس"، إستهبال للنواب والناس"، مضيفا:"شو ما تشاطرت الزبالة ما بتصير بقلاوة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن مؤتمر شقير: "شو ما تشاطرت الزبالة ما بتصير بقلاوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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