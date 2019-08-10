المطران ضاهر هنأ بالاضحى: الوحدة والتكاتف الحل الوحيد لاجتياز المرحلة الحالية

هنأ متروبوليت ​طرابلس​ و​الشمال​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، ب​عيد الاضحى​ المبارك، املا في ان يعيده الله عليهم بالخير والبركة والامن والسلام.

وشدد ضاهر على "نبذ الفتنة والتمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك"، متمنيا ان "تشكل هذه المناسبة المباركة محطة للتطلع الى الاستقرار والهدوء، وان يبادر المسؤولون الى التفاهم بين بعضهم البعض وحل المشاكل بروح وطنية، بعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية والفئوية والطائفية"، داعيا الى "سلوك طريق العقل والمنطق وضرورة عودة المؤسسات للعمل ضمن الاطر الدستورية والانتظام العام، لانقاذ البلد من الازمات الخطرة التي يمر بها"، منوها بالاجتماعين اللذين عقدا في ​قصر بعبدا​، الاول حول المصارحة والمصالحة والثاني الاجتماع الاقتصادي المالي، مشددا على ان "الحل الوحيد لاجتياز المرحلة الحالية هو الوحدة والتكاتف لتأمين الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي للوصول الى بر الامان".