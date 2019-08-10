عزالدين: علوم الروبوت هو العلم الذي يشكل عصب الثورة الصناعية الرابعة

اشارت النائبة ​عناية عزالدين​ الى ان "علوم ​الروبوت​ هو العلم الذي يشكل عصب الثورة الصناعية الرابعة التي تسرع بخطاها نحونا لتصبح أمرا واقعا مفروضا، وتدريب ​الطلاب​ على الروبوت يعني بداية امتلاك مفاتيح أساسية لهذه المرحلة الهامة الحاملة للكثير من التحولات والتغيرات على مختلف الصعد".

ولفتت عزالدين خلال احتفال افتتاح ورش العمل التدريبية والتعليمية المجانية في الروبوت التي أقامتها ثانوية شحور الرسمية في صور والهيئة الوطنية للعلوم والبحوث بعنوان "بداية المسار نحو الابتكار"، الى ان "الروبوت ينمي ​مهارات​ متعددة، والمشروع مسار لا يمكن أن ينجح ويصل الى خواتيمه الجيدة الا من خلال اعتماد قاعدة أساسية هي الشراكة وتضافر جهود ​الحكومة​ و​القطاع الخاص​ والجمعيات والطاقات التربوية وصولا الى النتائج الايجابية".

ودعت الى "عدم الاكتفاء بما يتوجب على ​الدولة​ القيام به فالمجتمع حيوي مبادر والمشاركات ال​لبنان​ية في ​العالم​ كان لها الصدى الكبير، واستطاع الطلاب ​اللبنانيون​ الحصول على ألقاب عالمية في هذا المجال، ومشروعنا الذي نطلقه اليوم يأتي في سياق ملء الفراغات التي يخلقها غياب الدولة، وليس بجديد على الجنوبيين الذين اثبتوا في محطات وجودية انهم لا يترددون في القيام بواجباتهم الوطنية والاجتماعية ويصنعون الانجازات الوطنية الكبرى".

ورأت أن "لبنان غارق في أزمات سياسية واقتصادية ومالية متواصلة، تردنا الى الوراء، لذا يجب وضع حد لها، وهذا ما يدعو اليه الرئيس ​نبيه بري​ ويسعى اليه بكل ما أوتي من قوة، على امل ان يلهم الله المسؤولين البصيرة والحكمة رحمة بالعباد والبلاد".