الحاج حسن: الإصلاحات المالية للحكومة يجب أن تستكمل في موازنة 2020

لفت رئيس تكتل بعلبك الهرمل، النائب ​حسين الحاج حسن​، خلال افتتاح نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين في البقاع معرضها الفني في قاعة أوتيل بلميرا في بعلبك تحت عنوان "إبداعات بقاعية"، برعاية الحاج حسن، ان "يصادف هذا المعرض مع عدة مناسبات في شهر آب، أولها مناسبات النصر الذي تحقق في تموز وآب 2006 على العدو الصهيوني، والنصر الذي تحقق على التكفيريين عام 2017 ودحر مشروعهم التكفيري، وعيد الجيش، وتزامن مع مهرجان التسوق و​السياحة​ الحادي والعشرين في بعلبك الهرمل".

الحاج حسن رأى ان "أبناء بعلبك الهرمل، رجالاً ونساء، فتياناً وشيباً وشباباً، هم متميزون في كل ساح، فنجد التميز البعلبكي الهرملاني في ساح المقاومة من هضاب عامل في ​الجنوب​ إلى جرود ​السلسلة الشرقية​، وإلى أبعد من ذلك بكثير، تميزنا بعدد ونوعية الشهداء، كما تميزنا بالعلم والعلماء والمبدعين والمتفوقين، لذلك نحن اليوم أيضاً أمام معرض متميز في هذه المحافظة التي يجب أن نضيء دائماً على تميز اتها".

وشدّد الحاج حسن على ان "بعد المصارحة والمصالحة اللتان حصلتا أمس في القصر الرئاسي في بعبدا وأنهيا الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد على مدى أربعين يوماً، ندعو ​الحكومة​ والمسؤولين في البلد إلى التصدي للأزمات المستفحلة على مستويات عدة، هناك ضرورة للإصلاحات المالية بالتأكيد، وما حصل في موازنة عام 2019 جزء منها، ويجب أن تستكمل في موازنة 2020، ولكن ما قصرت به الحكومة هو الإصلاحات الاقتصادية، ف​الاقتصاد اللبناني​ مريض بكل ما للكلمة من معنى، قيمة وارداتنا 20 مليار دولار مقابل صادرات قيمتها حوالي 3 مليارات، مما يعني عجزنا بالميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات".

Advertisements

وطالب ​وزارة المالية​ بأن "تصرف الدفعة الثانية من مستحقات البلديات والاتحادات ​البلدية​، فالعمال والموظفين في البلديات لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر".

بدوره اعتبر رئيس نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين في البقاع عامر الحاج حسن، أن "الهدف من الفن ليس فقط رسم الجمال ، أو الصعود إلى مصاف المشاهير ، بل أراد الفنان بريشته وألوانه الارتقاء بالانسان ، وزرع الحب والأخلاق بإحساسه المرهف".

ووزع الحاج حسن شهادات التقدير ل 43 فناناً يشاركون في المعرض الذي يستمر لغاية يوم الاثنين القادم.