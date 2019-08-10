مسؤول ايراني: العدو اعترف بعجزه في مواجهة الجمهورية الاسلامية

اكد نائب قائد الشرطة الايرانية العميد ايوب سليماني ان "العدو اعترف بعجزه في مواجهة الجمهورية الاسلامية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطة طرحها زعماء الاستكبار اول مرة في القرن السابع عشر، وان الدول الغربية خططت بالسيطرة على الثروات والاقتصاد والاسواق فيما تكون بقية الدول تابعة لها، لذا فان الهدف الاساسي للعولمة هو الاستحواذ على الثروات وجني الارباح".
ولفت إلى أنه "في العام الماضي زعم الغربيون نهاية مرحلة الاطاحة بالجمهورية الاسلامية ، وقالوا لا يمكن تدمير هذا البلد عن طريق الجماعات الخارجية والفوضى الداخلية"، مشيراً إلى "إنهم استهدفوا الاقتصاد ، اذ ان الاقتصاد سلاحهم الرئيسي ضد الجمهورية الإسلامية ، واليوم لا يملك العالم الغربي سوى الاقتصاد لمواجهتنا".
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