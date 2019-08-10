سفير باكستان بروسيا: لا نستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الهند بسبب كشمير

أعلن سفير ​باكستان​ لدى ​روسيا​، قاضي خليل الله، أن "إسلام آباد لا تستبعد اتخاذ خطوات عسكرية ضد ​الهند​، على خلفية التصعيد الأخير حول إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بين البلدين"، مشيراً إلى أن "السلطات الباكستانية تركز حاليا على تحضير ردود أفعال دبلوماسية وسياسية وقانونية على الإجراءات الهندية الأخيرة في كشمير، وقد تم تشكيل لجنة خاصة ستقدم إلى ​الحكومة​ توصيات بهذا الشأن".

وأكد أنه "عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي، فإن لدينا الحزم والقدرة على الدفاع عن أنفسنا، وأعلنا نفس الشيء في الوضع الحالي. سنرد على أي خطوة عدائية وأي مغامرة محتملة من قبل الهند"، مشيراً إلى أن "باكستان لا ترغب في اللجوء إلى خيارات عسكرية"، مضيفا: "لكن في ظل تجاربنا السابقة، لا نستطيع تجاهل تعزيز الهند تواجدها العسكري في كشمير وجارتنا غير قابلة للتنبؤ، ولذلك علينا أن نكون على استعداد للتعامل مع أي سيناريو، وينبغي التركيز على استعدادنا للرد".