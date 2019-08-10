ترامب: كيم جونغ اون قدّم اعتذاراته بعد إطلاق صواريخ

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنّ زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ اون​ قدّم "اعتذاراته" بعد إطلاق صواريخ. وكشف ترامب ان كيم تعهد بوقف التجارب الصاروخية بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيول.

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