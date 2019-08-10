استقالة سفير التشيك بطهران بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة لرجال أعمال إيرانيين

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "سفير التشيك في ​طهران​، سفاتوبلوك كومبا استقال من منصبه، بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة "شنغن" لتجار إيرانيين خارج المسار القانوني".

وكانت المفتشية العامة ل​وزارة الخارجية​ التشيكية حققت في وقت سابق مع سفارة البلاد في طهران بشأن تورطها المحتمل في متاجرة بالتأشيرات مع المئات من الإيرانيين.