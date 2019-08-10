أفادت معلومات صحفية بان "سفير التشيك في طهران، سفاتوبلوك كومبا استقال من منصبه، بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة "شنغن" لتجار إيرانيين خارج المسار القانوني".
وكانت المفتشية العامة لوزارة الخارجية التشيكية حققت في وقت سابق مع سفارة البلاد في طهران بشأن تورطها المحتمل في متاجرة بالتأشيرات مع المئات من الإيرانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة سفير التشيك بطهران بعد اتهامه بإصدار 400 تأشيرة لرجال أعمال إيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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