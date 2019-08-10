انفجار ثان في كوبنهاغن خلال 4 أيام

وأعلنت الشرطة أن أحدا لم يصب في الانفجار، الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو، قرب وسط كوبنهاغن.
وأصيب شخص بجروح طفيفة، الثلاثاء، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب، فيما وصفته الشرطة الدنماركية بأنه هجوم متعمد.
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