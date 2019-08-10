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انفجار ثان في كوبنهاغن خلال 4 أيام

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كوبنهاغن شهدت تفجيرين في 4 أيام وقع انفجار خارج مركز شرطة في كوبنهاغن، في ثاني حدث من نوعه تشهده العاصمة الدنماركية خلال 4 أيام.

وأعلنت الشرطة أن أحدا لم يصب في الانفجار، الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو، قرب وسط كوبنهاغن.

وأصيب شخص بجروح طفيفة، الثلاثاء، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب، فيما وصفته الشرطة الدنماركية بأنه هجوم متعمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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