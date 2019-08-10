شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بآلية لسد عجز الأطباء فى بعض الوحدات ومراكز الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ثريا الشيخ، إن ملف الصحة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن منظومة الصحة تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، واهتماما كبيرا من قبل الدولة، انعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت، أن منظومة الصحة فى دائرة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، تحتاج لإعادة نظر من قبل القائمين على الأمر، لتحسين مستوى الخدمة، لافتة إلى أن بعض الوحدات الصحية والمستشفيات تعانى من أزمة عجز، سواء فى الطاقة البشرية، أو الأجهزة، أو التخصصات الطبية، والرعاية المركزة، ما يشكل صعوبة على المرضى بشأن الحصول على العلاج المناسب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها ستتقدم بحصر شامل، للعجز فى المستشفيات ومراكز الصحة بالدائرة التى تعانى من ذلك، لحل الأزمة للتخفيف، لافتة إلى أن هناك مستشفيات تم تطويرها على أحدث مستوى ومازالت تعانى من نقص فى الطاقة البشرية وبعض التخصصات.

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