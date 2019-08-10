شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الأفريقى يزور القلعة ومجمع الأديان والأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد البرلمان الأفريقى الذى يضم لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى، برئاسة عبده بكار كون صديقى، اليوم الجمعة، بزيارة عدد من معالم القاهرة السياحية والممثلة فى القلعة ومجمع الأديان والأهرام، بصحبة النائب حاتم باشات، عضو البرلمان المصرى، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التى استضافها مجلس النواب.

وثمن رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى، عبده بكار كون صديقى، فى ختام اجتماعات اللجنة أمس الخميس، التطور الكبير الذى شهدته مصر فى مجال البنية التحتية، معتبرا أن مثل هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تعد مثالا يحتذى به فى القارة الإفريقية.

ووجه "صديقي" فى الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التى استضافها مجلس النواب المصرى بدءا من يوم الاثنين الماضى، الشكر للسلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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وكانت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى، قد ناقشت على مدار الأيام الماضية ملفات المياه فى أفريقيا والسلم والأمن، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب فى القارة السمراء.

وتأتى اجتماعات البرلمان الأفريقى بالقاهرة، انعكاسًا للعلاقات المصرية الأفريقية التى تشهد تطورًا ملحوظًا فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.