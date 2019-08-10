شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشهد تقدما اقتصاديا ملموسا.. وارتفاع احتياطى النقد يعزز مواجهة الأزمات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019، يؤكد أن مصر تمضى بقوة نحو اقتصاد أكثر استقرارا، بعدما هوت الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير بالاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف الهضيبى، أن مصر خطت خطوات هامة على طريق الإصلاح الاقتصادى منها رفع الدعم عن أسعار الوقود والطاقة تدريجيا وخلق بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى معدل عالى من النمو الاقتصادى وصل إلى 5.5%، لافتا إلى أن هذه الأمور كان نتاجها قيام الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بداية يوليو الماضى.

ولفت الهضيبى إلى أن وجود رصيد كافى من الاحتياطى النقدى يؤمن توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، كما أنه يعمل على زيادة قدرة الدولة فى ضخ الاستثمارات الخارجية ومواجهة أى ظروف استثنائية.