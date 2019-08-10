شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى : يقظة قوات الأمن كشفت مخططات الحركات الإرهابية لنشر العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الضربات الاستباقية التى تقوم بها وزارة الداخلية، هى خطوات قوية لدحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وخاصة أن هناك تواجد ومتابعة مستمرة من رجال الأمن لكشف مخططات الجماعات الإرهابية، والحركات الإرهابية المنبثقة منها، لافتا أن الجماعة الإرهابية تركز على استقطاب الشباب الصغير فى السن واستخدامهم فى العمليات الإرهابية الفردية وتنفيذها بتكليف من قيادات الإخوان الإرهابية فى الخارج.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريح له، أن هناك خلايا عنقودية تعمل من خلال قيادات الإخوان، وكل عناصر الخلايا لا يعرفون بهم، ولكن الرابط بينهم هذه الجماعة الإرهابية، وهذه المخططات كشف عنها رجال الأمن، وذلك يبين يقظة قوات الأمن وكشف هذه المخططات التى تقوم به هذه الجماعات الإرهابية لنشر العنف .

أسفرت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحري، وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن "واسمه الحركي "معتصم" والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره علي ذمة إحدي القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم.

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