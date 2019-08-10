شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى يعترف: قناة مكملين تبث مسخرة ودجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الإخوانى خالد كمال كمال، الذى كشف أزمة الساقطات داخل الجماعة وتأسيس أحد إعلامي الجماعة شبكة دعارة فى الدول الهاربين بها، قناة مكملين الإخوانية بأنها تذيع دجلا، قائلا: "ما زالت المسخرة والدجل وتغييب المصريين مستمرعلى قناة مكملين".

وأشار كمال، إلى أن القناة الإخوانية تبث سموما خلال التقارير التى تذعها، كما أنها تذيع تقارير متناقضة.

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يأتى هذا بعد ساعات من تأكيد عز الدين دويدار القيادى الإخوانى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن شباب الإخوان الهاربين خارج مصر يعانون من أزمات عديدة، متابعا: "أنا لو بأيدي الأمر هفتدي الشباب ده كلها بمبالغ لا تتجاوز ميزانية قناة وطن أو الشرق أو مكملين في شهر واحد".

وتحدث عز الدين دويدار، عن السيارات الفارهة التى يمتلكها قيادات الإخوان فى الخارج، والرواتب الضخمة التى يحصل عليها مذيعو الإخوان فى قنواتهم قائلا: "لن اتكلم عن أن ثمن أي سيارة BMW بيضاء موديل 2013 يقدر ينقذ 20 شاب من شباب الإخوان بل إن راتب شهر واحد لإعلامي واحد من مذيعى الإخوان قادر ينقذ 4 شباب على الأقل".