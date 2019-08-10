تعرف على سلسلة صعود وتراجع معدل التضخم خلال 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019 مقارنة مع 8.1% فى الربع الأول، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق. ونرصد معلومات هامه عن معدل التضخم بمصر : - شهد تراجع لأدنى مستوى منذ أربع سنوات - سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو 2019 نحو 8،9%. Advertisements - فيما سجل بـ 13،8% لنفس الشهر من عام 2018. - وكان يصل لـ 9,30% فى يونيو 2017 . - ووصل معدل التضخم فى يونيو 2016 لـ 8,14 % - بينما كان يسجل فى يونيو 2015 لـ 11،5% .

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