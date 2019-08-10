شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: قانونا الجمارك والضرائب الموحد أولوية بدور الانعقاد المُقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على أولوياتها التشريعية بدور الانعقاد الخامس مشروعى قانونى الجمارك والضرائب الموحد.

وأوضح عمر، فى تصريح له، أن لجنة الخطة والموازنة ستعقد عددا من جحلسات الاستماع لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع على ملاحظاتهم بشأن مشروعى القانونين كل على حدة.

Advertisements

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستضع ملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال نصب أعينها عند مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، أو مشروع قانون الضرائب الموحد.