شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: هيومان رايتس والعفو الدولية صمتتا عن حادث معهد الأورام الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن وزارة الداخلية نجحت فى فك طلاسم حادث معهد الأورام الإرهابى ،في 48 ساعة فقط وحددت هوية الإرهابى الذي فجر نفسه كما نجحت في القبض على أحد المتهمين الآخرين المتورطين في الحادث.

وقال ياسر قورة في بيان اليوم، أن دول كثيرة تحدث فيها حوادث إرهابية ولا تستطع تحديد هوية المنفذين إلا بعد أسابيع وأشهر كاملة،صحيح أنها تتمتع بقدرات وامكانيات أمنية عالية إنما ينبغى علينا ان نشيد بدور وزارة الداخلية في تحديد هوية المتورطين في تنفيذ والتخطيط للعملية في وقت قصير للغاية.

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وأوضح قورة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وهناك من يترصد لها،متسائلا: لماذا صمتت منظمتى هيومان رايتس والعفو الدولية عن الحادث ولم تدينهما في الوقت الذى تهاجم فيه الدولة المصرية باستمرار وغيرها من دول المنطقة وتقدما غطاء للقوى المتطرفة؟