شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس عن تسيير 63 رحلة جوية داخلية منتظمة وإضافية إلى كل من الأقصر وأسوان، بواقع 54 رحلة منتظمة، و9 رحلات إضافية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الشركة أنه تقرر تسيير 27 رحلة منتظمة، و 9 رحلات إضافية إلى أسوان، و27 رحلة منتظمة، إلى الأقصر، وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء فى قضاء إجازة عيد الأضحى فى مدن الجذب السياحية المصرية.