شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد حامد الجمل.. وقيادات الوفد ينعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، وأحد القيادات التاريخية بحزب الوفد، والذى تولى رئاسة مجلس الدولة الفترة من 1 يوليو 1990 حتى 30 يونيو 1993.

ونعى قيادات الوفد ، وعلى رأسهم الدكتور فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، وفاة المستشار محمد حامد الجمل .





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وقال المتحدث باسم الوفد عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :" المستشار محمد حامد الجمل القطب الوفدي و رئيس مجلس الدولة الأسبق صاحب التاريخ السياسي والقانوني الكبير وافته المنية أمس ، نسألكم الدعاء له بالرحمة و المغفرة وان يدخله الله فسيح جناته".



