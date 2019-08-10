- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد حامد الجمل.. وقيادات الوفد ينعون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، وأحد القيادات التاريخية بحزب الوفد، والذى تولى رئاسة مجلس الدولة الفترة من 1 يوليو 1990 حتى 30 يونيو 1993.
ونعى قيادات الوفد ، وعلى رأسهم الدكتور فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، وفاة المستشار محمد حامد الجمل .
وقال المتحدث باسم الوفد عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :" المستشار محمد حامد الجمل القطب الوفدي و رئيس مجلس الدولة الأسبق صاحب التاريخ السياسي والقانوني الكبير وافته المنية أمس ، نسألكم الدعاء له بالرحمة و المغفرة وان يدخله الله فسيح جناته".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المستشار محمد حامد الجمل.. وقيادات الوفد ينعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.