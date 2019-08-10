شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب: قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يستثنى أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يطبق على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح ، غير صحيحه ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الهدف منها إثارة البلبلة وضياع للوقت للتشويش على ما تحقق من إنجازات.

وقال : " منذ أن صدرت اللائحة التنفيذية وقانون التصالح ينفذ الآن في جميع محافظات الجمهورية وتم تشكيل اللجان وبدأت استلام طلبات التصالح من المواطنين بكل سهولة ويسر، كما أن محافظة القاهرة من أولى المحافظات التى بدأت تنفيذ قانون التصالح بالفعل على أرض الواقع في جميع الأحياء والمدن، حيث بدأت اللجان المشكلة في تلقى طلبات التصالح من المواطنين مشفوعة بالمستندات المنصوص عليها وفقاً للائحة التنفيذية للبدء في تقنين أوضاعهم المخالفة".

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