شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف 4 أسباب ساهمت فى انتصار الدولة على الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على الباحث السياسى، أن أحد أسباب انتصار مصر على الإرهاب هو الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية لمواجهة الإرهابيين، حيث كانت شاملة وممتدة، فلم تتوقف هذه الاستراتيجية عند مرحلة معينة، كما أنها اتسعت في نطاق مواجهتها موضوعيا، فيما بين السبل الأمنية والمواجهة الفكرية وغيرها، الأمر الذي عكس إدراكا واسعا من جانب الدولة المصرية لكافة أغراض الجماعات الإرهابية والقوى الخارجية الداعمة لها بشكل عام.

وأضاف الباحث السياسي، أنه تم تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية لما يعرف بـ "تنظيم بيت المقدس"، فضلا عن التمكن من القبض على عدد من قياداتها سواء قائد التنظيم المدعو أبو أسامة المصري وغيرهم مثل خيرت سامي السبكي، والإرهابي محمد جمال وإسلام وئام، فضلا عن اصطياد أخطر العناصر الإرهابي هشام العشماوي بعد القبض عليه في ليبيا، ما كان له أثر كبير في شل إرادة الجماعات الإرهابية وصولا إلى ترجع ملحوظ في العمليات الإرهابية مقارنة بعام 2014.

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وتابع طه على: "لم يشهد عام 2018 سوى 8 عمليات إرهابية مقابل 222 عملية في 2014 بالنظر إلى الهدف العام للجماعات الإرهابية والذي يتمثل في خلق حالة خوف وفزع واضطراب دائمة بين المصريين، نجد أن تلك الجماعات الإرهابية فشلت بشكل واضح، حيث تمضي الدولة المصرية في مخططات التنمية وافتتاح متكرر لعدد من المشروعات القومية التي كان يهدف الإرهاب، ومن يقف خلفه للحيلولة دون تحقيقه".