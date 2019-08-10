شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة مخالفة الوسيلة الإعلامية لطبيعة النشاط المرخص لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من العقوبات حال مخالفة الوسيلة الإعلامية لطبيعة النشاط المرخص لها ،وذلك وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وفقا لقانون تنظيم الصحافة والاعلام :" تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع ".
كما نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.
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