شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد "اتحاد محاميات العدالة" بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب كيان "اتحاد محاميات العدالة"، والعمل تحت مظلة النقابة العامة أمام المؤتمرات القانونية، وجميع الفاعليات، والندوات، والمعارض، التى تخضع لنقابة المحامين،

وقال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس النقابة العامة، إن الكيان نسائى خدمى تنموى، لا علاقة له بالأحزاب، ولا العمل السياسى، ويهدف لتنمية الوعى القانونى، وزيادة الوعى الوطنى لدى المحاميات.

وذكر عيسى أبو عيسى أن الاتحاد يهدف إلى التثقيف القضائى والقانونى، ونشر أفكار تسهم فى تقوية أداء المحاميات فى الساحة القضائية، والعمل على لم شمل المحاميات المصريات.