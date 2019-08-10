شكرا لقرائتكم خبر عن خمس شروط لعضوية صندوق ذوى الاعاقة فى القانون تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حددت المادة الثامنة من مشروع قانون صندوق ذوى الاعاقة المقدم من الحكومة خمس شروط لعضوية مجلس ادارة وهى

1: ان يكون الشخص مصرى الجنسية

2: الايقل سنه عن خمسة وعشرون عاما

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3 :ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

4 :الايكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره

5: ان يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا

يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة