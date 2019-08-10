شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العاملين السابقين بقنوات الإخوان يصف مذيعى الجماعة بـ"الكلاب المستأجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أحد العاملين السابقين بقنوات الإخوان، ليفضح مذيعى منابر الجماعة التحريضية فى الخارج، واصفا إياهم بالقاذورات التى تخوض فى أعراض الآخرين.

وقال خالد السرتى، أحد العاملين السابقين بقنوات الإخوان، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "من أسباب الفشل العديدة لقناة مصر 25 الإخوانية كانت تدخلات حزب النور واعتراضاتهم الكثيرة باسم الخوف على الشريعة".

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وأضاف أحد العاملين السابقين بقنوات الإخوان: كان بيحصل أن أساطين حزب النور يكلموا شخصيات من الإخوان يعترضوا أن فى حديث تم مع واحدة مش محجبة مثلا، ويفهموهم والدموع تترقرق فى عينيهم أنهم مش هيجاملوهم على حساب دينهم وهيقفوا ضد سياستهم إللى بتميع الدين، وهنا تبدأ القناة فى وضع قيود جديدة وقيود جديدة وقيود جديدة تساهم ( مع أسباب أخرى ) فى فصل الخطاب الإعلامى للجماعة عن فئات كثيرة، وتحولت تدريجيا إلى قناة تخاطب الإخوان والتيار الإسلامى فقط.

وتابع خالد السرتى: طبعا بعد كده حزب النور بقى يقدم عروض استربتيز قدامنا كلنا، وبقوا يتصوروا عادى مع المتبرجات بل والراقصات، هذا الكلام أنا عشته مش سمعته نقلا عن أحد.

وشن أحد العاملين السابقين بقنوات الإخوان، هجوما على العاملين بقنوات الإخوان الحاليين قائلا: نفس الفيلم يتم تانى، حيث إنهم واقفون شاهرين السيوف فى وجه أى محاولة للم الشمل، وللأسف ناس كثيرون بتخاف من الصدام مع هؤلاء القاذورات، خاصة انهم ممكن يتكلموا عن عرض السيدات عادى جدا فى إطار حربهم، واصفا مذيعو الإخوان بـ"الكلاب المستأجرة".