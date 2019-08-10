شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: الشعب المصرى هو بطل معركة الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية للشعب المصرى لتحمله برنامج الإصلاح الاقتصادى وقراراته الصعبة، مؤكدا أنه كان على قدر المسئولية فى تعاونه مع الدولة المصرية، فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث إنه لم ينجرف خلف مروجى الشائعات وانحاز لبناء الدولة.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريح له، أن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى مصر كانت ضرورية للغاية، بعد أن كانت الدولة المصرية تعانى من إنهيار اقتصادى عقب عام حكم الجماعة الإرهابية، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق طفرة كبيرة فى تعافى الاقتصاد المصرى.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه كان من ضمن العوامل الأساسية، أيضا فى نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى مجلس النواب، الذى قام بدور كبير فى إعداد وإصدار التشريعات اللازمة التى تمكن وتساعد من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها قانون الاستثمار الذى ساهم بشكل كبير فى توفير تسهيلات للمستثمرين مما دفع إلى تدفق الاستثمارات.