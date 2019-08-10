شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: واعظات مصر خطفن الأضواء فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، باهتمام وزارة الأوقاف بعمل الواعظات فى المجال الدعوى وإيفاد أول وفد من واعظات الأوقاف للمشاركة فى موسم الحج الحالى.

ووجه أبو جاد، فى بيان له، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه المبادرة غير المسبوقة والتى تتم ولأول مرة فى تاريخ مصر، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نرى هذا الاهتمام والحرص من جميع مؤسسات الدولة بمشاركة المرأة المصرية حتى فى مجال الدعوة والوعظ داخل المساجد والمراكز الإسلامية وفى موسم الحج .

كما أكد أن واعظات الأوقاف خطفن الأضواء على مستوى العالم خاصة أن نساء العالم كن يتوجهن لواعظات الأوقاف للمشورة وأخذ الفتاوى منهن فيما يتعلق بمناسك الحج.

وقال النائب حسين أبو جاد: لقد شاهدت ذلك وأنا أستعد حاليا لأداء مناسك الحج داخل الأراضى المقدسة، معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة المرأة المصرية داخل وزارة الأوقاف بفضل الفكر المستنير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اقتحام الشكلة السكانية ومواجهة أزمة الأمية داخل المجتمع المصرى بفكر مستنير، ولا سيما بعد نجاحهن المبهر المشرف فى أداء دورهن بكل كفاءة ومهنية فى موسم الحج ، مطالبا من وزير الأوقاف تكريمهن التكريم اللائق بهن .

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وقال أبو جاد إن الدكتور محمد مختار جمعة يستحق بكل جدارة أن يحصل على لقب " رجل وإمام التجديد الدينى " لأنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى اقتحام جميع المشكلات والتحديات التى تواجه المجتمع وبما يتمشى ويتواكب مع جميع المستجدات داخل المجتمع المصرى والعالمى ، مطالبا بدعم جهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة خاصة أنه لديه القدرة والكفاءة على القيام بدوره على أكمل وجه ، مع اهتمامه بالقضايا المعاصرة والمتجددة ويعطى المرأة حقها الكامل فى المشاركة فى العمل بالمجال الدعوى.