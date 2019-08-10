طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لعودة الحجاج على الجسر الجوي لمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، لاستقبال رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس الشركة، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة خلال رحلات العودة لتيسير الإجراءات للحجاج، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنها إجراءات وصولهم، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لعودة الحجاج يوجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم ، ومن المقرر أن يتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدي، التي سوف تتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 1 .

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وقالت المصادر إن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وفرت الشركة كافة الإمكانات، لضمان نجاح موسم الحج، من خلال مراعاة عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن بعثة مصر للطيران بجدة تعقد اجتماعات مكثفة، استعدادًا لبدء مرحلة العودة للتأكيد على التنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة، وتحميل وأمن وعلاقات عامة، وتخطيط شبكات وغيرها .

من ناحية أخرى تم زيادة أطباء الحجر الصحي ليتواجد طبيب على طائرات مصر للطيران في رحلة العودة لإنهاء الإجراءات الصحية على الطائرة، بقياس درجة الحرارة لجميع الركاب عن بعد، وتوقيع كروت المتابعة، للاطمئنان على الحجاج عقب خروجهم من صالات الوصول، خلال الـ 15 يوما التالية لعودتهم إلى القاهرة للتأكد من خلو جميع الحجاج من أي فيروسات معدية أو أي أمراض أخرى نتيجة احتكاكهم بجنسيات مختلفة. ​