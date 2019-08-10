رئيس جامعة القاهرة: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية (بنين وبنات) في العام الدراسي 2019/2020، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية، حتى 15 نوفمبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب، ويقوم الطالب بسحب ملف التقديم من علي نفس الموقع ليستكمل بياناته مع إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم بمكتب تنسيق المدن، وذلك اعتبارا من 4 أغسطس الجاري وحتى 15 نوفمبر، وذلك بمدينة الطلبة في بين السرايات للطلبة، وللطالبات بمدينة الجيزة.

واعتمد رئيس الجامعة قواعد القبول بالمدن الجامعية في العام الدراسي المقبل، والتي شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، ومن تلك القواعد، أن يكون الطالب منتظما بأحدي كليات جامعة القاهرة (مرحلتي الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مقيما خارج نطاق الـ 50 كم من جامعة القاهرة، وأن يكون ناجحا بتقدير جيد، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع علي الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنها توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة اقامتهم بالمدن الجامعية.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين يتم وفقاً للشروط المعلنة، كما يتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية (أسوان -قنا -البحر الأحمر -شمال سيناء -جنوب سيناء -الوادي الجديد -مرسي مطروح -الواحات البحرية)، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخري إلى جامعة القاهرة، موضحاً تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافي، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

وأوضحت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها في العام الجامعي المقبل 2019/2020.

وتشمل المدن الجامعية لجامعة القاهرة، مدن للطلبة (مدينة الطلبة في بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد)، ومدن الطالبات (مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية).

وشهد قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة، تطويراً في العامين الماضيين في البنية الأساسية، وتجهيزات المطاعم، بجانب الخدمات المقدمة.​