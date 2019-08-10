توصيل التيار الكهربائي للتجمعات النائية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، قرارًا بتوصيل التيار الكهربائي، لتجمع سبيته الشرقية، التابع لمدينة شرم الشيخ، وتوفير محول كهرباء بمنطقة أم حصاه التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين.

وأكد المحافظ أنه جاري إعداد خطة لتوصيل التيار الكهربائي لجميع القرى والتجمعات الجبلية، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، إضافة إلي توصيل كافة المرافق لتك المناطق.

وقال المهندس السيد فهمي مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، إن جهاز تعمير سيناء سيبدأ العمل على توصيل التيار الكهربائي بتجمع سبيته الشرقية ومنطقة أم حصاه خلال أسابيع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، وتخصيص وتحديد التكلفة الخاصة بهذه المشروعات.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائي بتكلفة 15 مليون جنيه، وتدعيم توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الشيخ عواد وربطه بخط كهرباء قرية الطرفه بتكلفة 15 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الحالية.